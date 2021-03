Roma, ‘notte da leoni’: 15 in un pub per festeggiare una laurea. Una sanzione da 10mila euro (Di sabato 27 marzo 2021) Un venerdì notte decisamente non da zona rossa, quello che hanno dovuto fronteggiare gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. I controlli per il rispetto delle norme anti-Covid si sono estesi su tutto il territorio Romano: San Lorenzo, piazza Bologna, Trastevere e Monti; ma anche nei quartieri Parioli, Cassia, Flaminia, Ponte Milvio, Tuscolana, Appia e Ostia. Festa di laurea in un pub al centro Tante le inosservanze, la più inaccettabile è quella avvenuta in un pub del Centro Storico dove, ieri poco dopo la mezzanotte, gli agenti del I Gruppo Centro ( ex Trevi), unitamente al personale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) sono dovuti intervenire per bloccare una festa. Il locale era in piena attività e all’interno sono stati trovate 15 persone che non solo erano senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Un venerdì notte decisamente non da zona rossa, quello che hanno dovuto fronteggiare gli agenti della Polizia Locale diCapitale. I controlli per il rispetto delle norme anti-Covid si sono estesi su tutto il territoriono: San Lorenzo, piazza Bologna, Trastevere e Monti; ma anche nei quartieri Parioli, Cassia, Flaminia, Ponte Milvio, Tuscolana, Appia e Ostia. Festa diin un pub al centro Tante le inosservanze, la più inaccettabile è quella avvenuta in un pub del Centro Storico dove, ieri poco dopo la mezzanotte, gli agenti del I Gruppo Centro ( ex Trevi), unitamente al personale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) sono dovuti intervenire per bloccare una festa. Il locale era in piena attività e all’interno sono stati trovate 15 persone che non solo erano senza ...

