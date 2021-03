Parlamento Ue: arrivano i nuovi standard sulla qualità dell’aria (Di sabato 27 marzo 2021) Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede una migliore attuazione sugli standard vigenti circa la qualità dell’aria. Inoltre è stata richiesta una previsione di nuovi standard per inquinanti non regolamentati come: particelle ultrafini, black carbon, mercurio e l’ammoniaca. Il testo è stato approvato con 425 voti a favore, 109 contrari e 153 astensioni. Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Ileuropeo ha approvato una risoluzione che chiede una migliore attuazione suglivigenti circa la. Inoltre è stata richiesta una previsione diper inquinanti non regolamentati come: particelle ultrafini, black carbon, mercurio e l’ammoniaca. Il testo è stato approvato con 425 voti a favore, 109 contrari e 153 astensioni.

Parlamento Ue: arrivano i nuovi standard sulla qualità dell'aria Parlamento Ue: arrivano nuovi standard della qualità dell'aria. Il testo è stato approvato con 425 voti a favore. Vediamo insieme i dettagli.

