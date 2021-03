Ora legale 2021 quando cambia, a che ora e perché: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 27 marzo 2021) Torna l’ora legale e scatta domenica 28 marzo. Alle 2 del mattino infatti bisognerà spostare le lancette avanti di un’ora. Dopo un lungo dibattito intrattenuto tra gli Stati dell’Unione Europea, il governo italiano ha deciso di mantenere l’ora legale per i prossimi anni. Ora legale 2021: quando spostare le lancette Come al solito, l’ora legale cade l’ultima domenica di marzo: esattamente domenica 28 marzo 2021 e sarà tenuta in vigore fino a domenica 31 ottobre 2021. Nella notte tra il 27 e il 28 marzo si dovrà spostare le lancette avanti di un’ora, ovvero dalle 2 alle 3. Nella maggior parte dei dispositivi tecnologici (come smartphone, tablet e computer) il problema non sussiste perché l’orario si sposterà in automatico. Mentre ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 marzo 2021) Torna l’orae scatta domenica 28 marzo. Alle 2 del mattino infatti bisognerà spostare le lancette avanti di un’ora. Dopo un lungo dibattito intrattenuto tra gli Stati dell’Unione Europea, il governo italiano ha deciso di mantenere l’oraper i prossimi anni. Oraspostare le lancette Come al solito, l’oracade l’ultima domenica di marzo: esattamente domenica 28 marzoe sarà tenuta in vigore fino a domenica 31 ottobre. Nella notte tra il 27 e il 28 marzo si dovrà spostare le lancette avanti di un’ora, ovvero dalle 2 alle 3. Nella maggior parte dei dispositivi tecnologici (come smartphone, tablet e computer) il problema non sussistel’orario si sposterà in automatico. Mentre ...

Advertising

Avvenire_Nei : Dormiremo un'ora in meno, ma avremo anche un'ora di luce in più e giornate finalmente più lunghe… - ilpost : Domenica torna l’ora legale - repubblica : Domenica torna l'ora legale e potrebbe essere l'ultima. Anche se l'Italia non vuole - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Stanotte si passa all’ora legale: cosa c’è da sapere (e quando si tornerà indietro) - vodkalmelone : MA IN CHE SENSO STANOTTE TORNA L'ORA LEGALE MA CHE OH -