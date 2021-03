Non è detto che la riapertura palestre e piscine avvenga a maggio (Di sabato 27 marzo 2021) Le parole pronunciate da Draghi in conferenza stampa, ieri 26 marzo, sembrano lasciare pochi spiragli alla riapertura palestre e piscine durante il mese di aprile. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, infatti, l’unica speranza per fare questo step nelle prossime settimane da un po’ di tempo a questa parte si concentra sul salto in zona gialla per le regioni in cui la situazione Covid appare maggiormente sotto controllo. Prospettiva che, almeno sulla carta, appare non realistica il prossimo mese. Quel “sulla carta”, però, fa tutta la differenza del mondo. Anticipare la riapertura palestre e piscine di maggio? Come stanno esattamente le cose per tutti coloro che in queste ore si sono rassegnati alla prospettiva di una ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Le parole pronunciate da Draghi in conferenza stampa, ieri 26 marzo, sembrano lasciare pochi spiragli alladurante il mese di aprile. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, infatti, l’unica speranza per fare questo step nelle prossime settimane da un po’ di tempo a questa parte si concentra sul salto in zona gialla per le regioni in cui la situazione Covid apparermente sotto controllo. Prospettiva che, almeno sulla carta, appare non realistica il prossimo mese. Quel “sulla carta”, però, fa tutta la differenza del mondo. Anticipare ladi? Come stanno esattamente le cose per tutti coloro che in queste ore si sono rassegnati alla prospettiva di una ...

Advertising

CarloCalenda : Non sono d'accordo con @sbonaccini quando dice che il Governo deve pensare solo a fare arrivare i #vaccini. Va stab… - ricpuglisi : Questa dovrebbe essere la prima notizia su tutti i TG. Conte e l'informativa dal CTS su Bergamo, del 2 marzo 2021,… - AlbertoBagnai : Tu zitto che hai tradito, perché l’ha detto Cesaretto, segui l’aggendah perché l’ha detto Barbarella, e non hai la… - MaddyCosmo : RT @uneadolescent: Un detto veneziano dice che per far passare una pandemia devono passare un natale e due pasque, non vorrei dire che ci c… - SamuelCrasc : RT @uneadolescent: Un detto veneziano dice che per far passare una pandemia devono passare un natale e due pasque, non vorrei dire che ci c… -