MotoGP | Franco Morbidelli | “Era importante fare una buona qualifica | nel complesso sono contento”

(Di sabato 27 marzo 2021) L’italiano, pilota del team Petronas Yamaha SRT, ha fatto segnare il settimo crono assoluto al termine della Q2 delle prove ufficiali del GP del Qatar, che sidisputate a Losail, con il crono di 1’53.313. L’azzurro ha parlato al sito ufficiale della scuderia. La prima pole stagionale è andata alla Ducati di Francesco Bagnaia, che ha firmato 1’52?772, ma si è comportato benissimo Valentino Rossi, compagno di, quarto a 0?342. Così gli altri italiani: 13° Enea Bastianini, 18° Luca Marini, 20° Danilo Petrucci, 22° Lorenzo Savadori. Le parole di: “abbastanza felice per oggi. Al mattino ero veloce, ma poi di pomeriggio abbiamo montato la gomma posteriore media e abbiamo faticato un po’.comunque riuscito a entrare nella ...

... la sua prima nella, dopo quelle (sette in tutto) nelle Classi inferiori. L'avventura nel ... Da rivedere le Yamaha Petronas, conMorbidelli settimo a 0"541. La Top 10 è completata dall'...Urlo Ducati. È di Francesco Bagnaia la pole del GP del Qatar della. Sulla pista di Losail l'italiano della Ducati sfreccia con il tempo di 1'52"772, stacca la ...Morbidelli (Yamaha ...L'italiano Franco Morbidelli, pilota del team Petronas Yamaha SRT, ha fatto segnare il settimo crono assoluto al termine della Q2 delle prove ufficiali del GP del Qatar, che si sono disputate a Losail ...MotoGP GP Qatar Yamaha Petronas SRT 2021 – Franco Morbidelli non è andato oltre il settimo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar, gara inaugurale della MotoGP 2021, in programma ...