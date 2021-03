MotoGp al via: Marquez torna e domina? Rossi smette? Morbidelli è da titolo? Le 10 domande su una stagione in cui tutti possono vincere (Di sabato 27 marzo 2021) Una stagione mai così incerta e piena di incognite. Va bene, lo si dice sempre, ma questa volta sia concesso: l’imprevedibilità è la cifra emozionale e tecnica del campionato di MotoGp 2021 che prende il via domenica in Qatar. L’otto volte campione del mondo Marc Marquez è considerato dai bookmakers il favorito nonostante non vi siano certezze sul suo ritorno: è ancora alle prese con l’infortunio all’omero destro che lo costringerà a saltare almeno le prime due gare della stagione. Dietro lo spagnolo, ci sono almeno una decina di piloti che sotto sotto confidano di poter lottare per il titolo. Dopo il successo iridato di Joan Mir con la Suzuki, tutti si sentono legittimati a sognare l’impresa e hanno i mezzi per vincere almeno una gara. Se non bastasse, ci sono ben 11 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Unamai così incerta e piena di incognite. Va bene, lo si dice sempre, ma questa volta sia concesso: l’imprevedibilità è la cifra emozionale e tecnica del campionato di2021 che prende il via domenica in Qatar. L’otto volte campione del mondo Marcè considerato dai bookmakers il favorito nonostante non vi siano certezze sul suo ritorno: è ancora alle prese con l’infortunio all’omero destro che lo costringerà a saltare almeno le prime due gare della. Dietro lo spagnolo, ci sono almeno una decina di piloti che sotto sotto confidano di poter lottare per il. Dopo il successo iridato di Joan Mir con la Suzuki,si sentono legittimati a sognare l’impresa e hanno i mezzi peralmeno una gara. Se non bastasse, ci sono ben 11 ...

