Maltrattamenti in famiglia, uomo aggredisce moglie e figlio con coltello nel Napoletano (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la serata di ieri un uomo ha minacciato e aggredito la moglie, con la quale è ai ferri corti e in procinto di divorzio, ed il figlio con un coltello. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale. Il tutto è avvenuto durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Bronzi di Riace per una lite familiare. Gli operatori, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che suo padre aveva aggredito con un coltello la madre, con la quale è in fase di separazione, ed il fratello che era intervenuto per difenderla. L'aggressore, che si era nel frattempo allontanato, è stato rintracciato poco dopo dai poliziotti del Commissariato ...

