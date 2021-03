LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Guevara al comando della FP3, Toba svetta nella combinata (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Bandiera a scacchi! Acosta cerca il best lap della FP3 insieme a Masià. 12.04 Ultimo giro per tutti i protagonisti. Toba mantiene la leadership della combinata. 12.02 Ultimi 5 minuti di sessione, attendiamo se qualcuno si migliorerà nel vinale, ma è obiettivamente difficile. 11.59 La classifica aggiornata: 1 28 I. Guevara 2:05.721 2 6 R. YAMANAKA +0.789 3 43 X. ARTIGAS +0.828 4 11 S. GARCIA +0.890 5 99 C. TATAY +1.033 6 5 J. MASIA +1.213 7 7 D. FOGGIA +1.299 8 24 T. SUZUKI +1.362 9 16 A. MIGNO +1.484 10 17 J. MCPHEE +1.484 11.56 Romano Fenati (Max Racing) è al momento in pista, ma molto probabilmente dovrò passare ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05 Bandiera a scacchi! Acosta cerca il best lapFP3 insieme a Masià. 12.04 Ultimo giro per tutti i protagonisti.mantiene la leadership. 12.02 Ultimi 5 minuti di sessione, attendiamo se qualcuno si migliorerà nel vinale, ma è obiettivamente difficile. 11.59 La classifica aggiornata: 1 28 I.2:05.721 2 6 R. YAMANAKA +0.789 3 43 X. ARTIGAS +0.828 4 11 S. GARCIA +0.890 5 99 C. TATAY +1.033 6 5 J. MASIA +1.213 7 7 D. FOGGIA +1.299 8 24 T. SUZUKI +1.362 9 16 A. MIGNO +1.484 10 17 J. MCPHEE +1.484 11.56 Romano Fenati (Max Racing) è al momento in pista, ma molto probabilmente dovrò passare ...

