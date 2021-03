Infermieri no vax, infettati 27 anziani in una casa di riposo vicino Roma: scoppia un focolaio (Di sabato 27 marzo 2021) Esistono anche Infermieri no vax, quelli a stretto contatto con i pazienti che si rifiutano di fare il vaccino contro il Covid. Non c’è nessun obbligo, ma come ha annunciato il premier Draghi in conferenza stampa il “Governo intende intervenire, non va assolutamente bene che stiano a contatto con i malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo“. Cosa succederà al personale sanitario contro il vaccino non è ben chiaro perché è tutto in via di definizione, ma sembrerebbe essere certo che presto verrà firmato un decreto. E proprio alle porte di Roma, a Fiano Romano, è scoppiato un focolaio in un ospizio, con 27 anziani risultati positivi al virus. Sarebbero stati proprio gli Infermieri, quelli contrari al vaccino, ad aver infettato i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Esistono ancheno vax, quelli a stretto contatto con i pazienti che si rifiutano di fare il vaccino contro il Covid. Non c’è nessun obbligo, ma come ha annunciato il premier Draghi in conferenza stampa il “Governo intende intervenire, non va assolutamente bene che stiano a contatto con i malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo“. Cosa succederà al personale sanitario contro il vaccino non è ben chiaro perché è tutto in via di definizione, ma sembrerebbe essere certo che presto verrà firmato un decreto. E proprio alle porte di, a Fianono, èto unin un ospizio, con 27risultati positivi al virus. Sarebbero stati proprio gli, quelli contrari al vaccino, ad aver infettato i ...

