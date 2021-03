Forte scossa di terremoto avvertita dalla Puglia al Lazio. L’Ingv: epicentro nell’Adriatico (Di sabato 27 marzo 2021) Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita in diverse regioni italiane, tra cui Puglia, Abruzzo, Campania e Lazio. Secondo una stima provvisoria delL’Ingv, la scossa di terremoto, di magnitudo tra 5.3 e 5.8, è stata registrata alle ore 14:47 con epicentro nell’Adriatico centrale. Le richieste di informazioni ai vigili del fuoco Al momento, secondo riferito dai vigili del fuoco su Twitter, al corpo non sono arrivate richieste di soccorso, ma solo richieste di informazioni. Il terremoto anche lontano dall’epicentro La scossa è stata avvertita nettamente dalla popoLazione di una vasta fetta di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Unadiè statain diverse regioni italiane, tra cui, Abruzzo, Campania e. Secondo una stima provvisoria del, ladi, di magnitudo tra 5.3 e 5.8, è stata registrata alle ore 14:47 concentrale. Le richieste di informazioni ai vigili del fuoco Al momento, secondo riferito dai vigili del fuoco su Twitter, al corpo non sono arrivate richieste di soccorso, ma solo richieste di informazioni. Ilanche lontano dall’Laè statanettamentepopone di una vasta fetta di ...

Advertising

emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - repubblica : ?? Terremoto, una forte scossa in Adriatico e' stata avvertita in diverse regioni italiane, dall'Abruzzo alla Puglia… - fanpage : ??ULTIM'ORA, forte scossa di terremoto avvertita in gran parte del Centro-Sud - lorenteggio : Forte #scossa di #terremoto di magnitudo ML 5.6 nell' #Adriatico Centrale #mare - maracaiboooooo : RT @perchetendenza: #Terremoto: Perché alle ore 14:47 una forte scossa di magnitudo compresa tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel Mar Adria… -