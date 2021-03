Finisce con la bicicletta in un dirupo: soccorsi difficili, arriva l'eliambulanza (Di sabato 27 marzo 2021) SAN SEVERINO - Incidente , intorno alle ore 13, nel territorio del comune di San Severino , in contrada Colleluce. Un uomo è finito con la bici in un dirupo ed è stato trasportato all'ospedale di ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 marzo 2021) SAN SEVERINO - Incidente , intorno alle ore 13, nel territorio del comune di San Severino , in contrada Colleluce. Un uomo è finito con la bici in uned è stato trasportato all'ospedale di ...

Advertising

fattoquotidiano : SERIE A Il gruppo online, in asse con Tim, si prende il campionato. Rivoluzione per gli abbonati e una scommessa ne… - pisto_gol : “Le finali di Champions si vincono con la miglior difesa” ( ma se tutte e due difendono bene finisce 0:0) “Dybala è… - acmilan : ?? 45'+2 Finisce il primo tempo al Vismara ?? Match equilibrato: tante occasioni rossonere, soprattutto con Giacint… - girlwithoneeye7 : *nuovo follower su tumblr* 9 volte su 10 finisce con report adult content - IlRiccioLeone : Una mail che finisce con “buon weekend” e non è una buona email a me fa solo salire l’ulcera. Dovrebbero vietarle cazzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce con ATP Miami, i risultati degli italiani: avanti Musetti e Sonego. Stasera Fognini In avvio di secondo set Musetti strappa il servizio al francese con otto punti in fila e poi non sbaglia più niente. Finisce 6 - 3, 6 - 3. Ora se la vedrà contro uno tra Garin e Cilic. Avanti anche ...

Finisce con la bicicletta in un dirupo: soccorsi difficili, arriva l'eliambulanza SAN SEVERINO - Incidente , intorno alle ore 13, nel territorio del comune di San Severino , in contrada Colleluce. Un uomo è finito con la bici in un dirupo ed è stato trasportato all'ospedale di Torrette. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il ciclista, a causa della caduta, ha riportato una frattura a una spalla. ...

Compleanno in zona rossa, la festa finisce con le multe La Provincia Pavese BiC: la Briantea vince la gara di andata in Abruzzo Vittoria e dieci punti di vantaggio: la UnipolSai Briantea84 Cantù conquista la gara di andata delle semifinali di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) vincendo 72-62 contr ...

Un piccolo favore: stasera su Rai2 in prima visione il thriller di Paul Feig con Blake Lively Arriva stasera su Rai2 alle 21:20, in prima visione in chiaro, Un piccolo favore, thriller diretto nel 2018 da Paul Feig, con Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding e Linda Cardellini. Stasera su ...

In avvio di secondo set Musetti strappa il servizio al franceseotto punti in fila e poi non sbaglia più niente.6 - 3, 6 - 3. Ora se la vedrà contro uno tra Garin e Cilic. Avanti anche ...SAN SEVERINO - Incidente , intorno alle ore 13, nel territorio del comune di San Severino , in contrada Colleluce. Un uomo è finitola bici in un dirupo ed è stato trasportato all'ospedale di Torrette. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il ciclista, a causa della caduta, ha riportato una frattura a una spalla. ...Vittoria e dieci punti di vantaggio: la UnipolSai Briantea84 Cantù conquista la gara di andata delle semifinali di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) vincendo 72-62 contr ...Arriva stasera su Rai2 alle 21:20, in prima visione in chiaro, Un piccolo favore, thriller diretto nel 2018 da Paul Feig, con Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding e Linda Cardellini. Stasera su ...