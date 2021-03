F1 GP Bahrain 2021 | griglia di partenza qualifiche | i risultati

(Di sabato 27 marzo 2021) Ladidel Gran Premio del, prima tappa del Mondiale di Formula 1. E’ subito grande spettacolo sul circuito di Sakhir dove Max Verstappen sfida le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Occhio anche alla sorprendente Alpha Tauri mentre l’obettivo della Ferrari di Charles Leclerc e di quella di Carlos Sainz è entrare in Q3 e puntare magari alla seconda-terza fila. La gara domani è prevista per le ore 17:00 italiane. LADI(IN AGGIORNAMENTO) PRIMA FILA: 1 2 SECONDA FILA: 3 4 TERZA FILA: 5 6 QUARTA FILA: 7 8 QUINTA FILA: 9 10 SESTA FILA: 11 12 SETTIMA FILA: 13 14 OTTAVA FILA: 15 16 Esteban Ocon (Renault) NONA FILA: 17 Nicholas Latifi (Williams) 18 Sebastian Vettel (Aston Martin) DECIMA FILA: 19 Mick Schumacher (Haas) 20 Nikita Mazepin (Haas) SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? Bahrain: grande equilibrio a Sakhir, sorpresa @Carlossainz55 e @ScuderiaFerrari ??? Il commento di… - SkySportF1 : ?? Tutti gli aggiornamenti dal sabato di Sakhir ??1? Oggi si assegna la prima pole del 2021 ? #BahrainGP ????… - SkySportF1 : ?? Max detta il passo con le gomme bianche (-30' ?? #FP3) ?? Tanti errori da parte dei piloti nella prima parte del tu… - Ettore572 : RT @SkySportF1: ?? Tra Max e Hamilton c’è Tsunoda! (?? #Q1) ? E a sorpresa Vettel è fuori dal Q1 Il LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Tra Max e Hamilton c’è Tsunoda! (?? #Q1) ? E a sorpresa Vettel è fuori dal Q1 Il LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain 2021

Ora però la parola passa alla pista, finalmente ci siamo per le qualifiche e stiamo per conoscere la griglia di partenza di Formula 1 per il Gp! (agg. di Claudio Franceschini) GRIGLIA DI ...di Stefano Belli} DIRETTA TEST FORMULA 1/ Gran giornata per Verstappen: Sainz è terzo! DIRETTA FORMULA 1, FP3 GP: GASLY DETTA IL PASSO A poco più di 20 minuti dalla fine del ...Miglior prestazione per Max Verstappen nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula 1. 1.30.577 è il crono del pilota della Red Bull, che ha preceduto Lewis ...La Formula Uno riaccende i motori e Max Verstappen avanza subito la sua candidatura. Tra passo gara e simulazione di qualifica, la Rossa certamente non è al livello dei tre team più forti… Leggi ...