Elicottero dei finanzieri si capovolge in decollo e si schianta al suolo

Incidente, fortunatamente senza feriti, di un Elicottero della Guardia di finanza questa mattina all'aeroporto di Bolzano. L'Elicottero dei militari improvvisamente si è rovesciato sul lato destro. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei passeggeri sarebbe rimasto ferito. Un grande spavento, dunque, che immediatamente ha fatto scattare le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

