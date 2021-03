Draghi annuncia la riapertura della scuola e sanzioni per sanitari no vax (Di sabato 27 marzo 2021) AGI – Più di un'ora di conferenza stampa per illustrare i risultati del Consiglio europeo e l'esito della riunione della cabina di regia per le misure anti-Covid dopo Pasqua. Ieri pomeriggio Mario Draghi ha fatto il punto sulla situazione Covid in Italia e sulle politiche che il nostro Paese e l'Unione europea intende adottare per uscire dall'emergenza sanitaria. Il premier ci tiene a cominciare dalla riapertura delle scuole dopo Pasqua (fino alla prima scuola media anche nelle zone rosse) poi risponde alle domande. Due sono le novità più importanti. La prima è l'annuncio di un provvedimento per decreto contro il personale sanitario che esita a vaccinarsi. La seconda è appunto la conferma della ripartenza della ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI – Più di un'ora di conferenza stampa per illustrare i risultati del Consiglio europeo e l'esitoriunionecabina di regia per le misure anti-Covid dopo Pasqua. Ieri pomeriggio Marioha fatto il punto sulla situazione Covid in Italia e sulle politiche che il nostro Paese e l'Unione europea intende adottare per uscire dall'emergenzaa. Il premier ci tiene a cominciare dalladelle scuole dopo Pasqua (fino alla primamedia anche nelle zone rosse) poi risponde alle domande. Due sono le novità più importanti. La prima è l'annuncio di un provvedimento per decreto contro il personaleo che esita a vaccinarsi. La seconda è appunto la confermaripartenza...

