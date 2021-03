Covid: Figliuolo, ‘Nessuno deve dire ‘mi sento defraudato’, inizio ok ma ora si faccia di più’ (Di sabato 27 marzo 2021) Messina, 27 mar. (Adnkronos) – “La Difesa concorrerà a mettere in campo la parte logistica” per la realizzazione del nuovo hub vaccinale a Messina che nascerà a PalaRescifina. Lo ha annunciato il generale Francesco Paolo Figliuolo prima di lasciare la Fiera di Messina, dove avvengono le somministrazioni dei vaccini. Il palazzetto “ha spazi- dice Figliuolo – l’obiettivo è renderlo fruibile alla cittadinanza dopo Pasqua. Sarà uno sforzo corale che farà la Protezione civile, la città, l’Azienda sanitaria provinciale, la Regione, coordinato dal Governo. Cose pratiche, migliorare insieme si può fare. Bisogna cercare la concordia. Nessuno deve dire ‘mi sento defraudato perché questo era il miglior posto del mondo’. Questo è stato l’inizio ottimale e ora si deve fare di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Messina, 27 mar. (Adnkronos) – “La Difesa concorrerà a mettere in campo la parte logistica” per la realizzazione del nuovo hub vaccinale a Messina che nascerà a PalaRescifina. Lo ha annunciato il generale Francesco Paoloprima di lasciare la Fiera di Messina, dove avvengono le somministrazioni dei vaccini. Il palazzetto “ha spazi- dice– l’obiettivo è renderlo fruibile alla cittadinanza dopo Pasqua. Sarà uno sforzo corale che farà la Protezione civile, la città, l’Azienda sanitaria provinciale, la Regione, coordinato dal Governo. Cose pratiche, migliorare insieme si può fare. Bisogna cercare la concordia. Nessuno‘midefraudato perché questo era il miglior posto del mondo’. Questo è stato l’ottimale e ora sifare di ...

