Cortometraggi | il David di Donatello va al bergamasco Stefano Malchiodi

(Di sabato 27 marzo 2021) Il regista originario di Martinengo si aggiudica il prestigioso premio con «Anne». «Ancora non ci credo, bellissimo». La pellicola è stata resa animata, quasi pittorica, con la tecnica del rotoscopio. «Racconto di un bimbo che ha i ricordi di un’altra vita».

Propone Mank , film diFincher che ha conquistato ben 10 nomination (tra cui miglior film, ... Better Days (Shao Nian De Ni) e Quo vadis, Aida ? Isono per la maggior parte ...... attori, registi, produttori, documentari,per idi Donatello . Come annunciato pochi giorni fa sulla pagina Twitter ufficiale, oggi sono state rese note tutte le candidature. Tra ...«Anne» del filmaker di Martinengo Stefano Malchiodi è il vincitore nella categoria Miglior Cortometraggio dei David di Donatello 2021. Il film, dalla durata di 15 minuti, è diretto insieme a ...Il film con Elio Germano dovrà vedersela con "Hammamet" (14 nomination) e "Favolacce" (13). Due donne tra i milgiori registi: Susanna Nicchiarelli ed Emma Dante ...