Chi è Leonardo Lamacchia: età, carriera e vita privata del cantante di Amici 20 (Di sabato 27 marzo 2021) Cantautore e musicista, Leonardo Lamacchia è uno dei concorrenti in gara ad Amici 20. Candidato all’eliminazione nella puntata di stasera, sabato 27 marzo 2021, Leonardo si sfiderà con il collega Aka7even in un ballottaggio dal quale uno dei due uscirà – suo malgrado – sconfitto. Approdato ad Amici dopo più di un tentativo, Lamacchia è riuscito finalmente ad aggiudicarsi un banco nella scuola tanto ambita dai giovani talenti del ballo e del canto. È proprio nella categoria dei cantanti che Leonardo cerca di farsi strada. Leonardo Lamacchia, età e carriera del concorrente di Amici 20 Nato a Bari nel 1994, Leonardo Lamacchia ha 26 anni. Da due vive a Milano dove si è ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 marzo 2021) Cantautore e musicista,è uno dei concorrenti in gara ad20. Candidato all’eliminazione nella puntata di stasera, sabato 27 marzo 2021,si sfiderà con il collega Aka7even in un ballottaggio dal quale uno dei due uscirà – suo malgrado – sconfitto. Approdato addopo più di un tentativo,è riuscito finalmente ad aggiudicarsi un banco nella scuola tanto ambita dai giovani talenti del ballo e del canto. È proprio nella categoria dei cantanti checerca di farsi strada., età edel concorrente di20 Nato a Bari nel 1994,ha 26 anni. Da due vive a Milano dove si è ...

Advertising

RaiPlay : Chi era #Leonardo? Si potrebbero dare almeno venti risposte diverse. Scopri il backstage di #Leonardolaserie in esc… - RaiUno : A chi piacerebbe imparare a scrivere come icniV ad odranoeL? Vi forniamo il tutorial di #PieroAngela ?? #Leonardo… - cazzodidiogreco : RT @sunflowers_e: Tommaso e Leonardo interagiscono. Serena: ?????? c’è chi vorrebbe essere Serena e chi mente. #Amici20 #tommaleo https://t.co… - brobrilluccico : RT @sunflowers_e: Tommaso e Leonardo interagiscono. Serena: ?????? c’è chi vorrebbe essere Serena e chi mente. #Amici20 #tommaleo https://t.co… - NolgoErika : RT @caosevuoto: Giusto per ricordare chi è Leonardo. “Un passo avanti e noi” ?? @LeoLamacchia #amici20 -