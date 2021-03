Campania | 2209 positivi Il tasso è all’11%

(Di sabato 27 marzo 2021) Sonodelle ultime 24 ore in, su 20.061 tamponi effettuati. Il/tamponi è(ieri era al 10,4%). Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione registra altri 31 deceduti, di cui 22 nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza ma registrati soltanto ieri. La buona notizia è che i guariti sono più dei nuovi casi: 2328.? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 168 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.594 * Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

Torna sopra quota duemila il numero dei nuovi positivi e cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 2.209 positivi su 20.061 tamponi molecolari