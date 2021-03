36 scosse di terremoto nel Mar Adriatico, l’allerta di Meletti (Ingv): “Con magnitudo più alta c’è il rischio tsunami” (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo il terremoto registrato alle 14.47 di oggi al largo della costa adriatica e avvertito distintamente in diverse città italiane, sono numerose le scosse registrate nelle ore successive dall'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha confermato come gli eventi sismici potranno susseguirsi numerosi anche nelle prossime ore. Il terremoto di magnitudo 5.6 il cui epicentro è stato individuato nello specifico nel Mar Adriatico a circa 80-90 km dalle coste della Puglia garganica e dalle Isole Tremiti e una trentina di chilometri dall’isola croata di Lastovo, in Croazia, rischia dunque di non rimanere un evento isolato. E in caso di magnitudo più alto c'è la possibilità concreta anche che possa generarsi un maremoto, così come spiegato da Carlo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo ilregistrato alle 14.47 di oggi al largo della costa adriatica e avvertito distintamente in diverse città italiane, sono numerose leregistrate nelle ore successive dall', l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha confermato come gli eventi sismici potranno susseguirsi numerosi anche nelle prossime ore. Ildi5.6 il cui epicentro è stato individuato nello specifico nel Mara circa 80-90 km dalle coste della Puglia garganica e dalle Isole Tremiti e una trentina di chilometri dall’isola croata di Lastovo, in Croazia, rischia dunque di non rimanere un evento isolato. E in caso dipiù alto c'è la possibilità concreta anche che possa generarsi un maremoto, così come spiegato da Carlo ...

Advertising

SkyTG24 : #Terremoto, due scosse di magnitudo 5.6 e 4.1 nell'Adriatico centrale - Agenzia_Ansa : Sono due le scosse di #terremoto registrate dall'Ingv nel mare Adriatico. La prima, alle 14.47, è stata di magnitud… - Agenzia_Ansa : Al momento non c'è stata alcuna segnalazione di danni dopo le due scosse di #terremoto registrate nel mar Adriatico… - infoitinterno : Scosse di terremoto nell’Adriatico: avvertite in Abruzzo, Campania e Puglia. Non ci sono danni - ErasmoDAngelis : RT @mondoterremoti: La sequenza sismica innescata dal #terremoto di magnitudo 5.6 ha fatto registrare fino a questo momento circa 30 replic… -