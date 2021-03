Vision Distribution | 25 candidature ai David di Donatello

(Di venerdì 26 marzo 2021)ha ottenuto 25aidi2021, per 6 film tra quelli distribuiti nell’anno passato. Per quali filmha avuto le? Favolacce Si parte con le 13di FAVOLACCE, opera seconda di Fabio e Damiano D’Innocenzo, prodotto da Agostino e Giuseppe Saccà per Pepito Produzioni, con Rai Cinema, Amka Films Production,e Qmi, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura. FIGLI-18 REGALI 3FIGLI di Giuseppe Bonito, una produzione Wildside The Apartment e, tra cui si segnala la Miglior Sceneggiatura ...

Advertising

lda_1963 : RT @RBcasting: Ripartono le riprese dell'horror comedy 'Il Mostro della Cripta'. I Manetti Bros. e Daniele Misischia tornano insieme per un… - PorroPaola : RT @Totti: Un nuovo grande progetto è alle porte! Iniziano le riprese del documentario che racconterà la mia storia. ?? @Wildsidesrl, @Frem… -

Ultime Notizie dalla rete : Vision Distribution

cinematografo.it

... Gianni DI GREGORIO MIGLIOR PRODUTTORE Favolacce, prodotto da Agostino SACCÀ e Giuseppe SACCÀ per PEPITO PRODUZIONI con RAI CINEMA, con AMKA FILMS PRODUCTION, con, con QMI I ...... in presenza rispettando tutte le norme anti - Covid, a Cortinametraggio , dove è nella giuria della sezione Corti in Sala (in partnership con). Nella nostra intervista l'attore, ..."Sentiamo tutti la mancanza del cinema, come del teatro. Ne abbiamo bisogno. C’è un grande desiderio di continuare a far sognare le persone". Alessio Boni riflette con Cinecittà News sulla situazione ...Kim Rossi Stuart, nei panni di un cineasta dalla carriera in caduta libera e dalla vita familiare a pezzi con conseguenti frizioni con i figli adolescenti. (ANSA) ...