Ursino | “Ounas? L’ambiente di Crotone fa miracoli Messias lo definirei un giocatore nascosto”

Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha parlato così ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Questo è un campionato particolare, giocando senza pubblico prepari la partita e non sai ciò che può accadere. È un campionato molto difficile che si risolverà le ultime giornate. Anche Napoli-Crotone sarà molto difficile, soprattutto perché gli azzurri sono in grandissima forma, mi piacciono come giocano, è una società importante con un allenatore preparato. Noi non guardiamo con timore nessuno, ce la giochiamo. Luperto? Abbiamo puntato sul ragazzo dal primo giorno di mercato e siamo riusciti a strapparlo all'ultimo. Il Napoli, che ho sempre ringraziato, ce l'ha lasciato. Ha avuto alti e bassi, ultimamente stava giocando molto bene, ma poi si è infortunato. Potrebbe fare molto di più. Ounas? L'ambiente di Crotone fa miracoli. Messias lo definirei un giocatore nascosto"

