UOMINI E DONNE oggi, 26 marzo: GEMMA conosce DOMENICO (Di venerdì 26 marzo 2021) Ultima puntata della settimana di UOMINI e DONNE; scopriamo cosa è successo oggi (26 marzo). Si inizia dalle vicende legate alla dama GEMMA Galgani, facendoci vedere un breve riassunto delle puntate precedenti (la rottura con Maurizio) e anche la relativa caduta dalle scale. Inoltre assistiamo allo sfogo della donna, nel quale si dice addolorata per come è finita la storia con il suo ex pretendente. GEMMA entra in studio e viene attaccata dall'opinionista Tina Cipollari, la quale accusa la donna di essere incorrente e di rilasciare dichiarazioni false sui settimanali. In seguito emerge che GEMMA ha iniziato una frequentazione con il cavaliere DOMENICO, il signore che era intervenuto nelle scorse puntate parlando molto elegantemente.

