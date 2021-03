Trovare caricatori e cavetti per iPhone 12

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 26 marzo 2021) Apple non finisce mai di stupire: infatti per il suo12 ha deciso, in un gesto molto ambientalista, di rinunciare ad inserire un caricatore all'interno della confezione, spiazzando una gran parte degli appassionati e degli utenti che hanno deciso di puntare sul telefono Apple. Di fatto ci ritroveremo con un telefono da migliaia di euro senza la possibilità di poterlo caricare in maniera adeguata! Tralasciando le derive ambientaliste di Apple, non è possibile lasciare a piedi tutti i nuovi appassionati: è vero che un fan di Apple di vecchia data avrà probabilmente decine die cavi compatibili con12, ma questa scelta obbliga i nuovi utenti Apple (quelli che prima di oggi avevamo smartphone Android) ad acquistare un caricatore e un cavetto separatamente, aumentando i margini di profitto per gli accessori (forse ...