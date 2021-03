The Ascent in arrivo su Game Pass nel corso del 2021, ecco il trailer (Di venerdì 26 marzo 2021) Come secondo trailer dell'Xbox Indie Showcase è stato mostrato nuovo footage di The Ascent, GDR d'azione cyberpunk per PC, Xbox One e Xbox Series X / S che sarà disponibile su Xbox Game Pass il giorno stesso del lancio, che avverrà nel corso del 2021. The Ascent è un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo individuale e co-op, ambientato nel mondo cyberpunk di Veles. Questa la sinossi ufficiale: "Benvenuto nell'arcologia di The Ascent Group, una metropoli autonoma gestita da una grande azienda che si estende verso il cielo e ospita creature provenienti da tutta la galassia. Sarai un operaio ridotto in schiavitù dall'azienda che possiede te e tutti gli altri abitanti del tuo settore. Tu fai il tuo lavoro, portando a termine i compiti che ti sono ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Come secondodell'Xbox Indie Showcase è stato mostrato nuovo footage di The, GDR d'azione cyberpunk per PC, Xbox One e Xbox Series X / S che sarà disponibile su Xboxil giorno stesso del lancio, che avverrà neldel. Theè un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo individuale e co-op, ambientato nel mondo cyberpunk di Veles. Questa la sinossi ufficiale: "Benvenuto nell'arcologia di TheGroup, una metropoli autonoma gestita da una grande azienda che si estende verso il cielo e ospita creature provenienti da tutta la galassia. Sarai un operaio ridotto in schiavitù dall'azienda che possiede te e tutti gli altri abitanti del tuo settore. Tu fai il tuo lavoro, portando a termine i compiti che ti sono ...

