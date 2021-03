Stoffa da Campioni | Lauren Graham non ‘cambia gioco’ ed è nuovamente una ‘mamma per amica’

(Di venerdì 26 marzo 2021)daNel 1992 Gordon Bombay (Emilio Estevez) allenò i Mighty Ducks inda, un film per ragazzi che attraverso l’hockey raccontò ai più giovani una storia di rinascita, cambiamento e timida lotta al sistema. Dopo altri due film – Piccoli grandi eroi del 1994 e Ducks – Una squadra a tutto ghiaccio del 1996 – è ancora in pista, o meglio a bordo pista, e affitterà il suo palazzo di ghiaccio, nel quale ormai organizza feste per bambini, agli outsider protagonisti della nuova serie Disney +da: Cambio di Gioco. Il primo dei dieci episodi è disponibile da oggi sulla piattaforma streaming e restituisce al pubblico la leggerezza e il sogno della pellicola. Siamo nel Minnesota e i Mighty Ducks si ...

Cosa resterà di questi anni Novanta? ", cantava Raf, ed è una domanda che a suo modo riecheggia nell'affrontare il compito della recensione dei primi episodi di Stoffa da Campioni: Cambio di gioco , nuova serie di Disney+ che si ricollega alla trilogia cinematografica con protagonista Emilio Estevez. Tre film, usciti tra il 1992 e il 1996, dove un avvocato ...Lauren Graham, conosciuta per il ruolo di Lorelai Gilmore in Una Mamma Per Amica è tornata in tv con la sua nuova serie tv, Stoffa Da Campioni, arrivata su Disney+ il 26 marzo 2021. In occasione della ...La recensione dei primi episodi di Stoffa da campioni - Cambio di gioco, nuova serie di Disney+ che trae ispirazione dalla trilogia cinematografica di culto. "Cosa resterà di questi anni Novanta?", ca ...