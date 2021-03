Selezione di offerte Amazon di primavera per Xiaomi, Oppo e Samsung (Di venerdì 26 marzo 2021) Da qualche giorno sono partite le offerte Amazon di primavera. Sul noto store è possibile acquistare molti smartphone a prezzi scontati rispetto anche al recente passato. I brand interessati sono molti ma in particolar modo è per Xiaomi, Oppo e Samsung che potrebbero essere portati a termine dei veri e propri affari in termini di risparmio garantito. Per quanto riguarda Xiaomi, le offerte Amazon di primavera ci vanno giù pesante rivedendo il prezzo di più modelli già campioni di incassi sullo store In vetrina in questo approfondimento di fine marzo si trova senz’altro lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Il suo prezzo di listino sarebbe pari a 269 euro ma quello attuale non supera i 209 euro. La colorazione ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Da qualche giorno sono partite ledi. Sul noto store è possibile acquistare molti smartphone a prezzi scontati rispetto anche al recente passato. I brand interessati sono molti ma in particolar modo è perche potrebbero essere portati a termine dei veri e propri affari in termini di risparmio garantito. Per quanto riguarda, ledici vanno giù pesante rivedendo il prezzo di più modelli già campioni di incassi sullo store In vetrina in questo approfondimento di fine marzo si trova senz’altro loRedmi Note 9 Pro. Il suo prezzo di listino sarebbe pari a 269 euro ma quello attuale non supera i 209 euro. La colorazione ...

