Advertising

salernotoday : Paglia e letame equino depositati in modo incontrollato: due denunce a Pontecagnano, il sequestro… -

Ultime Notizie dalla rete : Paglia letame

I carabinieri hanno immediatamente rinvenuto diversi cumuli di stallatico costituiti daequino depositati in maniera incontrollata, sul suolo nudo e senza alcun tipo di copertura. Il ...All'atto dell'accesso i militari hanno immediatamente trovato diversi cumuli di stallatico costituiti daequino depositati in maniera incontrollata, sul suolo nudo e senza alcun tipo ...Provincia di Salerno – I militari della Stazione di San Cipriano Picentino durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione ...Rifiuti zootecnici in un campo per cavalli a Pontecagnano Faiano. L'area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della stazione di San Cipriano ...