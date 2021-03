LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali in DIRETTA: Guignard-Fabbri sesti ma il podio è a 4 punti! In testa i russi Sinitsina/Katsalapov (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE DEI Mondiali DI Pattinaggio ARTISTICO DALLE 18.00 16.04: Grazie per averci seguito, chiudiamo qui il nostro appuntamento con la rhythm dance, alle 18 è in programma il programma lungo femminile. Buona giornata 16.02: Questa la classifica al termine del rhythm dance: 1 Q Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov FSR 88.15 2 Q Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 86.05 3 Q Madison CHOCK / Evan BATES USA 85.15 4 Q Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 83.37 5 Q Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN FSR 83.02 6 Q Charlene Guignard / Marco Fabbri ITA 81.04 7 Q Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN 77.87 8 Q Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 77.42 9 Q ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO FEMMINILE DEIDIARTISTICO DALLE 18.00 16.04: Grazie per averci seguito, chiudiamo qui il nostro appuntamento con la rhythm dance, alle 18 è in programma il programma lungo femminile. Buona giornata 16.02: Questa la classifica al termine del rhythm dance: 1 Q Victoria/ NikitaFSR 88.15 2 Q Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 86.05 3 Q Madison CHOCK / Evan BATES USA 85.15 4 Q Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 83.37 5 Q Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN FSR 83.02 6 Q Charlene/ MarcoITA 81.04 7 Q Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN 77.87 8 Q Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 77.42 9 Q ...

Carloparagona : @max_ambesi @eurosportItalia non c'è audio nei programmi live di pattinaggio sul ghiaccio sul Player. - zazoomblog : LIVE Pattinaggio di figura Mondiali in DIRETTA: Guignard-Fabbri puntano in alto! Bene Moscheni-Fioretti ma la quali… - Night_Moonrose : Io non riesco a capire come cavolo la @RaiSport abbia organizzato il palinsesto per i mondiali di pattinaggio. È tu… - _anna123456 : RT @fisritalia: Oggi dalle 10.50 non perderti il live streaming dei Campionati Regionali Gruppi Spettacolo di pattinaggio artistico del #Ve… - fisritalia : Oggi dalle 10.50 non perderti il live streaming dei Campionati Regionali Gruppi Spettacolo di pattinaggio artistico… -