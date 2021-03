Le ipotesi sui due cadaveri trovati in strada nel Napoletano

(Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Una Smart contro un muro. Un T-max a terra. Accanto alla Smart un cadavere. Venti metri più in là, un altro. Una pistola in. È la scena che si sonodavanti agenti della polizia municipale di Villaricca, grosso centro alle porte di Napoli, in via Consolare campana. Poi sono intervenuti i carabinieri. Tra le, quella di un incidentele. Ma anche quella di una rapina finita male. Si lavora all'identificazione dei due uomini deceduti e alla proprietà dei mezzi. Si cerca anche di capire se nella zona siano attivi sistemi di videosorveglianza e se ci siano testimoni. Sempre a terra, gli investigatori hanno trovato e repertato anche un orologio di lusso, un Rolex. Tra le possibili dinamiche dell'accaduto, all'interno di unadi una tentata rapina, quella che vedrebbe ...

Due persone sono morte a Villaricca, in provincia di Napoli, in quella che potrebbe essere una rapina finita in tragedia o un agguato ...