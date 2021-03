In 6 mesi, Amazon.it ha donato oltre 4 milioni di Euro in credito virtuale alle scuole in Italia grazie all'iniziativa "Un click per la ... (Di venerdì 26 marzo 2021) ... giochi per le scuole dell'infanzia, materiale per la didattica inclusiva per alunni con bisogni educativi speciali (BES), libri, strumenti musicali, complementi d'arredo, prodotti d'uso quotidiano e ... Leggi su comunicati-stampa (Di venerdì 26 marzo 2021) ... giochi per ledell'infanzia, materiale per la didattica inclusiva per alunni con bisogni educativi speciali (BES), libri, strumenti musicali, complementi d'arredo, prodotti d'uso quotidiano e ...

Advertising

giocarmon : Da' un'occhiata a 'LA Active Calzini Presa Antiscivolo Cotone - 6 Paia - Per Bambini Piccoli Neonati e Infanti (Bam… - bimbo9107 : Non mi servo di #Amazon se non per qualche prodotto di difficile reperibilità nel classico #retail. Devo dire che f… - TheInstigation_ : @harryxaria No jokes ma io ho guadagnato parecchio con queste app che uso da mesi sia per buoni amazon che soldi pa… - moniaor : RT @infosenzafiltro: #Amazon - Anche Andrea Borghesi @NIdiLCGIL e @amnesty si schierano con i lavoratori @AmazonIT . Dipendenti spediti a c… - Mentegatto1 : Trovato dopo mesi pesi in ghisa a prezzi decenti su Amazon, era ora porco deadlift -