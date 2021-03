Il Napoli è in piena corsa per la Champions (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante le difficoltà palesate sia in Italia che in Europa dall’inizio di questa stagione, nonostante le polemiche, e nonostante le voci relative al mancato rinnovo di Gattuso si facciano di settimana in settimana più insistenti, il Napoli è ancora vivo. Con una partita in meno rispetto a Milan e Atalanta e con 11 gare ancora da disputare da qui al termine della stagione, i partenopei tornano prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions League che darebbe nuovo slancio a tutto il progetto tecnico dei partenopei. Gli azzurri ora sono a sei punti dal secondo posto Solo un mese fa la stagione del Napoli pareva essere irrimediabilmente compromessa. Complici i tanti infortuni che ne hanno decimato la rosa, i partenopei non erano mai riusciti a trovare quella continuità di risultati richiesta per tenere ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante le difficoltà palesate sia in Italia che in Europa dall’inizio di questa stagione, nonostante le polemiche, e nonostante le voci relative al mancato rinnovo di Gattuso si facciano di settimana in settimana più insistenti, ilè ancora vivo. Con una partita in meno rispetto a Milan e Atalanta e con 11 gare ancora da disputare da qui al termine della stagione, i partenopei tornano prepotentemente inper un posto nella prossimaLeague che darebbe nuovo slancio a tutto il progetto tecnico dei partenopei. Gli azzurri ora sono a sei punti dal secondo posto Solo un mese fa la stagione delpareva essere irrimediabilmente compromessa. Complici i tanti infortuni che ne hanno decimato la rosa, i partenopei non erano mai riusciti a trovare quella continuità di risultati richiesta per tenere ...

