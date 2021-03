Il music business nell'era dello streaming secondo Filippo Sugar (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel 2020 il mercato mondiale della musica registrata è cresciuto del 7,4%: lo dichiara IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria fonografica internazionale e che ha reso noti i dati dell'annuale Global music Report. I ricavi complessivi sono stati 21,6 miliardi di dollari. La crescita, trainata dallo streaming, è connessa agli introiti dagli abbonamenti premium, aumentati del 18,5%. La crescita dei ricavi derivanti dallo streaming ha riequilibrato il calo di altri formati. Il segmento fisico ha perso infatti il 4,7%, mentre i diritti connessi (esecuzioni live, utilizzo dei brani) sono diminuiti del 10,1% a causa della pandemia. Quanto all''Italia, si è registrato un consistente incremento dei consumi digitali, con un'impennata degli abbonamenti streaming premium, i cui ricavi sono cresciuti ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel 2020 il mercato mondiale dellaa registrata è cresciuto del 7,4%: lo dichiara IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria fonografica internazionale e che ha reso noti i dati dell'annuale GlobalReport. I ricavi complessivi sono stati 21,6 miliardi di dollari. La crescita, trainata dallo, è connessa agli introiti dagli abbonamenti premium, aumentati del 18,5%. La crescita dei ricavi derivanti dalloha riequilibrato il calo di altri formati. Il segmento fisico ha perso infatti il 4,7%, mentre i diritti connessi (esecuzioni live, utilizzo dei brani) sono diminuiti del 10,1% a causa della pandemia. Quanto all''Italia, si è registrato un consistente incremento dei consumi digitali, con un'impennata degli abbonamentipremium, i cui ricavi sono cresciuti ...

Teatro Arcimboldi: #FacciamoTamTam con Ludovico Einaudi Un #FACCIAMOTAMTAM tutto musicale con il pianista e compositore LUDOVICO EINAUDI, figura di spicco del panorama contemporaneo internazionale, mercoledì 31 marzo alle ore 18.00 in diretta Instagram. Lu ...

