Gand-Wevelgem 2021, tutti gli italiani in gara. Trentin e Bettiol per la rivincita. Attenzione a Ballerini (Di venerdì 26 marzo 2021) Si entra sempre più nel vivo delle Classiche del Belgio, e dopo la Brugge-De Panne e l'E3 Saxo Classic Harelbeke, gli uomini del Nord sono pronti a sfidarsi nuovamente sulle strade della Gand-Wevelgem 2021, in programma domenica 28 marzo. Nei suoi 254 chilometri da Ypres a Wevelgem, i big di questo tipo di corse di un giorno, si fronteggeranno su di un percorso che tra pavé e sterrato, si apre a qualsiasi tipo di scenario per il finale. Tra i sedici azzurri al via, è inevitabile mettere in primo piano, soprattutto per la condizione attuale e quanto già fatto vedere in questa primissima parte di stagione, Matteo Trentin (UAE Team Emirates), il miglior italiano di quest'oggi all'E3 Saxo Classic, nonché terzo alla Gand dello scorso anno. In quest'occasione l'ex campione europeo è riuscito ...

