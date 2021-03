F1 | Charles Leclerc | “Non pensavamo di essere così vicini E non abbiamo spinto al massimo…”

(Di venerdì 26 marzo 2021)si è reso protagonista di un buon venerdì, guardando questa giornata nella sua interezza. L’alfiere della Ferrari ha infatti concluso in quinta posizione le prove libere 1 del GP del Bahrain 2021, mentre nella seconda sessione ha faticato e ha commesso un errore sul giro secco, stentando sulle varie mescole a disposizione. Nel turno pomeridiano il monegasco non è andato oltre il dodicesimo posto, mentre il compagno di squadra Carlos Sainz si èfino al quarto posto al debutto sulla monoposto di Maranello.ha parlato al termine della sessione di prove libere: “La giornata è stata positiva, se devoonesto. Non ci aspettavamo forse dicompetitivi, anche se è soltanto la fase iniziale. Le prove ...

Advertising

ImpieriFilippo : RT @PercevalLord: Tutti a cena da Carlos. @Charles_Leclerc @Carlossainz55 - gaia_f1 : RT @PercevalLord: Tutti a cena da Carlos. @Charles_Leclerc @Carlossainz55 - Motorsport_IT : #F1 | @Charles_Leclerc : 'Non pensavamo di essere così competitivi'???? #BahrainGP | #Ferrari | #Scuderiaferrari - sararappi : scherzo amo @Charles_Leclerc - PercevalLord : Tutti a cena da Carlos. @Charles_Leclerc @Carlossainz55 -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc

Non si può dire altrettanto di, dodicesimo per un errore alla curva 4 e non particolarmente entusiasmante nella simulazione gara. Applausi per il debuttante Yuki Tsunoda, settimo con ...Carlos Sainz ea inizio sessione hanno provato una simulazione di qualifica per poter assaggiare la pista in condizioni simili a quelle che si troveranno domani sera, ma si sono poi ...Il monegasco ha speso ottime parole per la Ferrari SF21 parlando di un netto miglioramento rispetto alla vettura della passata stagione, ma è convinto che Mercedes e Red Bull siano ancora superiori.Charles Leclerc si è reso protagonista di un buon venerdì, guardando questa giornata nella sua interezza. L'alfiere della Ferrari ha infatti concluso in quinta posizione le prove libere 1 del GP del B ...