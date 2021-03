Elseid Hysaj | il nome che piace alla Lazio

(Di venerdì 26 marzo 2021) Anche se mancano diverse partitefine della stagione e vari mesi all’inizio del mercato estivo, lasi sta già guardando intorno. Il punto debole della squadra biancoceleste è la difesa si sa, e purtroppo nelle ultime gare si è anche visto. Il direttore sportivo Igli Tare si sta guardando intornoricerca di giocatori che possano tornare utili in campo. Uno dei nomi nella sua lista è quello di. Muriqi non convince, potrebbe lasciare la, perchè il giocatore? Il difensore del Napoli,per due motivi. Primo perchè è ...

Advertising

infoitsport : Hysaj e Mario Rui, l'agente: 'Vari incontri col Napoli per il rinnovo di Elseid, ma senza trovare accordi. Per Mari… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: HYSAJ - L'agente: 'Sente la fiducia di Gattuso e si sta comportando da professionista, senza accordo sul rinnovo è gius… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Giuffredi su Hysaj: “Mai parlato di rinnovo, giusto vada via”: Giuffred… - susydigennaro : RT @napolimagazine: HYSAJ - L'agente: 'Sente la fiducia di Gattuso e si sta comportando da professionista, senza accordo sul rinnovo è gius… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: HYSAJ - L'agente: 'Sente la fiducia di Gattuso e si sta comportando da professionista, senza accordo sul rinnovo è gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Elseid Hysaj

Ultime calcio -è stato impegnato con la Nazionale albanese. Il difensore del Napoli di scena nella sfida di qualificazione mondiale Andorra - Albania terminata con il successo albanese per 1 - 0, ha ...Commenta per primo Il nuovo Napoli vedrà una mini rivoluzione in difesa nel corso della prossima estate. Secondo Sky Sport è certa la partenza a parametro zero die Nikola Maksimovic , mentre se arriveranno offerte importanti anche Kalidou Koulibaly sarà lasciato partire.Uno dei nomi nella sua lista è quello di Elseid Hysaj. Il difensore del Napoli, Elseid Hysaj, piace alla Lazio per due motivi. Primo perchè è un difensore e quindi ricopre un ruolo molto importante ...A giugno il Napoli completerà la rivoluzione dell'organico iniziata a gennaio 2020. Hysaj e Maksimovic, ad esempio, andranno a scadenza.