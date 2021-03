Elisabetta Canalis illegale: tutina di pizzo trasparente e gambe in primo piano (Di venerdì 26 marzo 2021) Elisabetta Canalis continua a mietere consensi. Per lei è sempre un oceano di pollici in su quando posta una foto. Anche questa volta la bellissima Eli, ha ricevuto una marea di likes ad uno scatto a dir poco sexy! Elisabetta Canalis: Orgoglio italiano. Bellissima in pizzo nero e trasparenze Elisabetta Canalis ha fatto tanta strada rispetto a quando giovanissima, ballava con la sua collega Maddalena Corvaglia sul bancone più famoso della televisione italiana. Striscia la Notizi è stato per lei un trampolino di lancia che l’ha consacrata ad icona sexy. Bellezza mediterranea, Elisabetta è ancora l’orgoglio tutto italiano, icona di bellezza nostrana, anche se ormai da tempo ha lasciato il Bel Paese per vivere a Los Angeles. Ma nemmeno la distanza ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021)continua a mietere consensi. Per lei è sempre un oceano di pollici in su quando posta una foto. Anche questa volta la bellissima Eli, ha ricevuto una marea di likes ad uno scatto a dir poco sexy!: Orgoglio italiano. Bellissima innero e trasparenzeha fatto tanta strada rispetto a quando giovanissima, ballava con la sua collega Maddalena Corvaglia sul bancone più famoso della televisione italiana. Striscia la Notizi è stato per lei un trampolino di lancia che l’ha consacrata ad icona sexy. Bellezza mediterranea,è ancora l’orgoglio tutto italiano, icona di bellezza nostrana, anche se ormai da tempo ha lasciato il Bel Paese per vivere a Los Angeles. Ma nemmeno la distanza ...

AN0MAL1A_ : RT @darveyfeels_: il modo in cui gli attori italiani stanno conquistando il set di Shondaland mi ammazza, metà puntata di Station19 con Ste… - LetiziaLeardini : RT @darveyfeels_: il modo in cui gli attori italiani stanno conquistando il set di Shondaland mi ammazza, metà puntata di Station19 con Ste… - zazoomblog : Elisabetta Canalis mostra le ‘conseguenze del lockdown’: “Ora ve lo presento” – VIDEO - #Elisabetta #Canalis… - zazoomblog : Elisabetta Canalis mostra le ‘conseguenze del lockdown’: “Ora ve lo presento” – VIDEO - #Elisabetta #Canalis… - margioy : RT @darveyfeels_: il modo in cui gli attori italiani stanno conquistando il set di Shondaland mi ammazza, metà puntata di Station19 con Ste… -