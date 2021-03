Draghi dice Eurobond ma intende Stati Uniti d'Europa. L'eterno ostacolo Germania (Di venerdì 26 marzo 2021) A riconoscere che agli Eurobond (i titoli di debito europei) “ci si arriva quando ci vogliono arrivare tutti” è lo stesso Mario Draghi. Lo stesso Draghi che appena 24 ore prima li ha rilanciati al tavolo che conta, quello del Consiglio europeo. E soprattutto lo stesso Draghi che sottolinea come ”è importante ridire le cose, altrimenti c’è il rischio che certi messaggi spariscano”. E quindi poco importa se di Eurobond si parla dai tempi di Jacques Delors e del suo Libro bianco, datato 1993. E se neppure la crisi violenta del 2008 ha spinto i Paesi dell’Unione europea a stringersi in uno sforzo di solidarietà comune. E se la Germania, proprio nei minuti in cui il premier italiano stava rilanciando gli Eurobond, ha messo in dubbio quel Recovery che poggia sullo stesso ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) A riconoscere che agli(i titoli di debito europei) “ci si arriva quando ci vogliono arrivare tutti” è lo stesso Mario. Lo stessoche appena 24 ore prima li ha rilanciati al tavolo che conta, quello del Consiglio europeo. E soprattutto lo stessoche sottolinea come ”è importante ridire le cose, altrimenti c’è il rischio che certi messaggi spariscano”. E quindi poco importa se disi parla dai tempi di Jacques Delors e del suo Libro bianco, datato 1993. E se neppure la crisi violenta del 2008 ha spinto i Paesi dell’Unione europea a stringersi in uno sforzo di solidarietà comune. E se la, proprio nei minuti in cui il premier italiano stava rilanciando gli, ha messo in dubbio quel Recovery che poggia sullo stesso ...

