Coronavirus, 457 decessi in 24 ore. Tornano ad aumentare gli ingressi in terapia intensiva: 288 (ieri 260) (Di venerdì 26 marzo 2021) Il bollettino del 26 marzo Stando all'ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile l'Italia registra altri 457 decessi in 24 ore per Coronavirus. ieri i decessi erano stati 460 per il secondo giorno di fila. Il totale sale così a 107.256 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi registrati in 24 ore sono invece 23.987, in leggero aumento rispetto a ieri quando erano stati 23.696. La Lombardia registra l'aumento più significativo (+5.077) seguita dall'Emilia-Romagna (+2.391) e dalla Puglia (+2.162). Le persone attualmente positive al virus sono 566.711, in aumento rispetto a ieri quando erano 562.856. La situazione negli ospedali Tornano ad aumentare i nuovi ingressi in terapia intensiva.

