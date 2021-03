Cerveteri – Interventi sul verde prima settimana aprile

(Di venerdì 26 marzo 2021) – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazionele del servizio di manutenzione delpubblico (urly.it/3c03b). Gli, programmati dal 29 marzo al 2, riguarderanno in particolare, Cerenova, Valcanneto, I Terzi, Ceri e Borgo San Martino. Tra i principaliin agenda ci sarà il taglio erba sulle banchine stradali, lo svuotamento dei cestini gettacarte nei parchi pubblici. Nella prossimagli addetti aldi Multiservizi si occuperanno anche di alcunidi potatura nella frazione I Terzi, in particolare consui pini nella scuola “I Terzi”. La pubblicazione dell’agendale del, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri Interventi

RomaDailyNews

Gli, programmati dal 22 al 26 marzo, riguarderanno in particolare, Cerenova, Valcanneto e I Terzi. Nella prossima settimana gli addetti al verde di Multiservizi si occuperanno ..., prevististraordinari di manutenzione del verde - Anche questa settimana la Multiservizi Caerite ha reso pubblica la programmazione deglidi manutenzione del verde ...CERVETERI - Cumuli di aghi di pino in mezzo alla carreggiata di ingresso alla scuola, un parcheggio ancora polveroso durante le belle giornate e fangoso durante le giornate di pioggia ... E' la situaz ...A dichiararlo è Elena Gubetti, Assessora all’Ambiente del Comune di Cerveteri. “L’impegno dell’attuale ... Comune ha sempre lavorato affinché si portassero avanti tutti gli interventi necessari per la ...