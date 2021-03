Ana | ragazza bielorussa a Bergamo | “L’sms di mia mamma | vado a protestare | non so quando tornerò”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ana è una studentessadel corso di laurea di Scienze delle Comunicazioni, arrivata in Italia per la prima volta 15 anni fa grazie ai “bambini di Chernobyl” e all’impegno della nonna, e da circa 4 anni frequenta l’Università degli Studi di. Ana è una testimone, della violenza, dell’oppressione, dell’odio. Testimone della becera forza di un regime sorretto dalla polizia. Oggi vuole raccontare quello che sta accadendo nel territorio bielorusso, perché la tutela dei diritti è un problema che concerne tutte e tutti e noi, che abbiamo conosciuto l’orrore del fascismo e del nazismo, dovremmo essere vicini a quei popoli che, nel mondo, subiscono la più totale privazione dei diritti umani, di espressione, di libera riunione e di associazione pacifica, che sia in Bielorussia, in Cina, in Siria, in Egitto, in Brasile, in Myanmar o in Polonia. ...