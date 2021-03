Alfa Romeo - In pista con le Giulia GTA e GTAm - VIDEO (Di venerdì 26 marzo 2021) Da quando è stata mostrata al mondo per la prima volta è passato poco più di un anno, anche se causa pandemia sembra essere trascorso molto più tempo. Ma ciò che importa davvero è che adesso, finalmente, la possiamo guidare. L'Alfa Romeo Giulia GTA e la GTAm, la sorella più cattiva, sono proprio come m'aspettavo: italianità nerboruta e risoluta, ultimi baluardi puramente meccanici di un (glorioso) marchio che, fra poco, dovrà inevitabilmente accogliere l'elettrificazione. Ma questa è un'altra storia. Camuffatura leggera. Concentriamoci quindi sull'oggi: in buona sostanza, quattro giri tirati sul leggendario Misto Alfa di Balocco, due sulla Giulia GTA e altrettanti sulla GTAm. Esemplari non ancora definitivi, come vedete dalle immagini, ma soltanto per quanto riguarda ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 marzo 2021) Da quando è stata mostrata al mondo per la prima volta è passato poco più di un anno, anche se causa pandemia sembra essere trascorso molto più tempo. Ma ciò che importa davvero è che adesso, finalmente, la possiamo guidare. L'GTA e la, la sorella più cattiva, sono proprio come m'aspettavo: italianità nerboruta e risoluta, ultimi baluardi puramente meccanici di un (glorioso) marchio che, fra poco, dovrà inevitabilmente accogliere l'elettrificazione. Ma questa è un'altra storia. Camuffatura leggera. Concentriamoci quindi sull'oggi: in buona sostanza, quattro giri tirati sul leggendario Mistodi Balocco, due sullaGTA e altrettanti sulla. Esemplari non ancora definitivi, come vedete dalle immagini, ma soltanto per quanto riguarda ...

