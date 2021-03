Adriatica Ionica Race 2021 | tre tappe per l’edizione di quest’anno Argentin | “Tornerà lo sterrato”

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) Le prime due edizioni erano state molto spettacolari, conesaltanti (da ricordare l’impresa di Remco Evenepoel) e classifica generale vinta da corridori di qualità come Ivan Ramiro Sosa e Mark Padun. Nel 2020 la pandemia ha costretto alla cancellazione, la terza edizione però resta programmata per. Appuntamento dal 15 al 17 giugno per l’. La breve corsa aorganizzata dall’ex Campione del Mondo Morenopresenterà il suo percorso nelle prossime settimane, per ora è confermato che si svolgerà tra Emilia – Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le parole diriportate da Spaziociclismo: “Nonostante le difficoltà del momento, stiamo lavorando a una nuova edizione di ...