Ultime Notizie Roma del 25-03-2021 ore 11:10 (Di giovedì 25 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’obiettivo e portare il ritmo delle vaccinazioni e 500.000 giorno ha detto ieri draghi in Parlamento non risparmiando un affonda le regioni parlando di anziani trascurate in favore di gruppi che vantano priorità oggi le nuove linee guida del governo in vaccinali saranno aperti 12 ore al giorno per somministrare una dose ogni 10 minuti nel vertice stato-regioni si parlerà poi mi scuola ipotesi riapertura dal 6 aprile aumenta la positività Nazionale altri 460 oggi e domani il Consiglio Europeo con draghi stamani lavori sulla risposta Europea al covid sull’export dei vaccini in particolare verso il Regno Unito dopo la pace raggiunta con Londra in serata sezione speciale sulla Cooperazione con gli Stati Uniti biden l’ipotesi di un trasferimento all’Unione Europea del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021)dailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’obiettivo e portare il ritmo delle vaccinazioni e 500.000 giorno ha detto ieri draghi in Parlamento non risparmiando un affonda le regioni parlando di anziani trascurate in favore di gruppi che vantano priorità oggi le nuove linee guida del governo in vaccinali saranno aperti 12 ore al giorno per somministrare una dose ogni 10 minuti nel vertice stato-regioni si parlerà poi mi scuola ipotesi riapertura dal 6 aprile aumenta la positività Nazionale altri 460 oggi e domani il Consiglio Europeo con draghi stamani lavori sulla risposta Europea al covid sull’export dei vaccini in particolare verso il Regno Unito dopo la pace raggiunta con Londra in serata sezione speciale sulla Cooperazione con gli Stati Uniti biden l’ipotesi di un trasferimento all’Unione Europea del ...

