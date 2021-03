Taglio abusivo in bosco comunale: denunciato un 60enne (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Prosegue l’attività dell’Arma volta alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell’Irpinia con le note conseguenze in termini, tra l’altro, di deturpazione del paesaggio e dissesto idrogeologico. I Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato un 60enne del posto, ritenuto responsabile del Taglio abusivo di un albero di alto fusto. Nello specifico, a seguito di segnalazione al 112, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti in un’area boscata del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi dove hanno constatato che era stata da poco abbattuta una quercia di alto fusto. L’immediata attività ha consentito sia di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Prosegue l’attività dell’Arma volta alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell’Irpinia con le note conseguenze in termini, tra l’altro, di deturpazione del paesaggio e dissesto idrogeologico. I Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hannoundel posto, ritenuto responsabile deldi un albero di alto fusto. Nello specifico, a seguito di segnalazione al 112, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti in un’area boscata del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi dove hanno constatato che era stata da poco abbattuta una quercia di alto fusto. L’immediata attività ha consentito sia di ...

Advertising

bassairpinia : SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV) - TAGLIO ABUSIVO IN BOSCO COMUNALE: I CARABINIERI FORESTALI DENUNCIANO UN 60ENNE. -… - anteprima24 : ** Taglio abusivo in bosco comunale: denunciato un 60enne ** - GazzettAvellino : Taglio abusivo di alberi, intervengono i Carabinieri Forestali a Sant’Angelo dei Lombardi. - Saschaamazzini4 : MI pare,mi sembra che si stia dando troppa importanza all'immunizzato abusivo ?? Diamoci un taglio, che é meglij… - Luciano06815942 : RT @FraDgf44: Giulio Cesare Cipolletta, il Csm promuove il giudice condannato per 'danneggiamento e porto abusivo d'arma da taglio' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio abusivo Quartu Sant'Elena: Rubava l'energia per alimentare la sua serra artigianale ...hanno anche costatato che tutto l'allestimento veniva alimentato tramite un allaccio abusivo al ... alte circa 1,50 metri, tutte in ottima fioritura e pronte al taglio. L'uomo è stato tratto in arresto ...

Rubava l'energia per alimentare la sua serra artigianale. Arrestato pregiudicato di 42anni ...avrebbero anche costatato che tutto l'allestimento veniva alimentato tramite un allaccio abusivo al ... alte circa 1,50 metri, tutte in ottima fioritura e pronte al taglio. L'uomo è stato fermato con l'...

Taglio abusivo in bosco comunale: denunciato un 60enne anteprima24.it TAGLIO ABUSIVO IN BOSCO COMUNALE: I CARABINIERI FORESTALI DENUNCIANO UN 60ENNE Prosegue l’attività dell’Arma volta alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detr ...

Taglio di capelli a domicilio, allarme abusivi DOLODilaga l'abusivismo nel settore dei parrucchieri e benessere della persona e l'Associazione Artigiani Piccola e Media impresa Città della Riviera del Brenta lancia l'allarme perché ...

...hanno anche costatato che tutto l'allestimento veniva alimentato tramite un allaccioal ... alte circa 1,50 metri, tutte in ottima fioritura e pronte al. L'uomo è stato tratto in arresto ......avrebbero anche costatato che tutto l'allestimento veniva alimentato tramite un allaccioal ... alte circa 1,50 metri, tutte in ottima fioritura e pronte al. L'uomo è stato fermato con l'...Prosegue l’attività dell’Arma volta alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detr ...DOLODilaga l'abusivismo nel settore dei parrucchieri e benessere della persona e l'Associazione Artigiani Piccola e Media impresa Città della Riviera del Brenta lancia l'allarme perché ...