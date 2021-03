Silvia Toffanin sgrana gli occhi Io te la Prego? Ilary Blasi fuori controllo | battuta spintissima a Verissimo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 marzo 2021) A Striscia la notizia non guardano in faccia a nessuno, nemmeno a. Una delle regine di Mediaset è tornata in onda alla guida dell'Isola dei famosi e il tg satirico di Canale 5 condotto da Antonio Ricci inizia a stuzzicarla: "è una conduttrice innovativa, guarda la futuro anche perché non sempre è presente...", ironizza Gerry Scotti. E via con la prima gaffe: "Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la casa... No, la casa no, la casa è da un'altra parte". Dopo gli esordi da bambina, accanto a Renato Pozzetto, è un'icona anche in virtù del matrimonio con Francesco Totti. "Ma anche tra loro non sempre tira una buona aria", scherza Scotti: rumori molesti (e imbarazzanti) sul set delle Iene. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, larespinge con forza l'idea di avere un ...