Sammy Basso, simbolo della lotta alle malattie rare, è dottore per la seconda volta (Di giovedì 25 marzo 2021) Sammy Basso è di nuovo dottore: a distanza di tre anni dalla laurea triennale in Scienze Naturali conseguita nel 2018, Basso, 25 anni, originario di Tezze sul Brenta (Vicenza), simbolo della lotta alla progeria, meglio nota come sindrome dell'invecchiamento precoce, si è laureato all'Università di Padova in Molecular Biology con un più che onorevole 107 su 110 come valutazione finale. La notizia è stata data su Facebook dalla pagina ufficiale dell'Associazione Italiana Progeria e ha subito fatto il giro della rete, rilanciata da siti, influencer e anche qualche politico, come nel caso di Matteo Salvini. Immancabile la foto di rito con Sammy Basso coronato d'alloro e sorridente dopo la discussione della tesi.

