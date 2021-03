Roberto Benigni legge Il Quinto dell'Inferno per il Dantedì, stasera su Rai3 (Di giovedì 25 marzo 2021) Roberto Benigni torna stasera su Rai3, dalle 21:20, con Il Quinto dell'Inferno, lo speciale, in versione rieditata per il Dantedì, dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Roberto Benigni torna stasera su Rai3 alle 21:20, in occasione del Dantedì, con Il Quinto dell'Inferno, lo speciale dedicato a uno dei canti più famosi della Divina Commedia dantesca. Nel giorno del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, per celebrare il Sommo Poeta, del quale ricorre nel 2021 il settecentesimo anniversario della morte, il terzo canale RAI ripropone la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021)tornasu, dalle 21:20, con Il, lo speciale, in versione rieditata per il, dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri.tornasualle 21:20, in occasione del, con Il, lo speciale dedicato a uno dei canti più famosia Divina Commedia dantesca. Nel giorno del, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, per celebrare il Sommo Poeta, del quale ricorre nel 2021 il settecentesimo anniversarioa morte, il terzo canale RAI ripropone la ...

