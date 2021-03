Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati In isolamento obbligatorio 5.735 persone (Di giovedì 25 marzo 2021) I dati aggiornati al 24 marzo alle ore 16. Le persone in isolamento fiduciario (contatti di persone positive) sono invece 3.201. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 marzo 2021) Ial 24 marzo alle ore 16. Leinfiduciario (contatti dipositive) sono invece 3.201.

Advertising

Lavitadelpopolo : Il nuovo Piano sanitario intende contrastare le varianti del virus: tornano le quarantene di 14 giorni. Parte la so… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #BorgoMezzanone, operativo il campo #Covid per quarantene e tamponi di migranti - chiaramanna : RT @e_franceschini: Come l'Islanda ha battuto il Covid (ancora prima di vaccinarsi): tracciamenti e quarantene. Come racconto su @repubblic… - allegrasalvador : RT @e_franceschini: Come l'Islanda ha battuto il Covid (ancora prima di vaccinarsi): tracciamenti e quarantene. Come racconto su @repubblic… - e_franceschini : Come l'Islanda ha battuto il Covid (ancora prima di vaccinarsi): tracciamenti e quarantene. Come racconto su… -