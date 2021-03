NFL – I prospetti del draft 2021: Marlon Tuipulotu (Di giovedì 25 marzo 2021) Insieme al compagno di reparto Jay Tufele, ha creato un duo particolarmente affiatato che, per due stagioni, si è rivelato un vero incubo per qualsiasi attacco della Pac-12. Con l’assenza di Tufele, nel campionato del 2020, la scena se l’è presa tutta Marlon Tuipulotu. Il classe 1999 proveniente dall’Oregon si è imposto come uno dei migliori defensive tackle della divisione. Con alle spalle tre anni di esperienza da titolare, Tuipulotu è pronto a compiere il passo successivo della sua carriera nel football. Chi è Marlon Tuipulotu? Durante gli anni del liceo, Marlon Tuipulotu si afferma come campione di wrestling e come defensive tackle dal grande potenziale. Riceve la valutazione di quattro stelle e si classifica come il 109° prospetto della nazione e l’8° ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Insieme al compagno di reparto Jay Tufele, ha creato un duo particolarmente affiatato che, per due stagioni, si è rivelato un vero incubo per qualsiasi attacco della Pac-12. Con l’assenza di Tufele, nel campionato del 2020, la scena se l’è presa tutta. Il classe 1999 proveniente dall’Oregon si è imposto come uno dei migliori defensive tackle della divisione. Con alle spalle tre anni di esperienza da titolare,è pronto a compiere il passo successivo della sua carriera nel football. Chi è? Durante gli anni del liceo,si afferma come campione di wrestling e come defensive tackle dal grande potenziale. Riceve la valutazione di quattro stelle e si classifica come il 109° prospetto della nazione e l’8° ...

