NFL – I prospetti del draft 2021: Hunter Long (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo quattro anni passati al Boston College, di cui tre sul campo con la divisa degli Eagles, Hunter Long è pronto per presentarsi al draft 2021 di NFL ed entrare a far parte di una classe di tight end particolarmente competitiva. A quattro anni di distanza dal suo reclutamento al college, il ragazzo proveniente da Exeter è riuscito ad attirare molte più attenzioni e a imporsi come uno dei tight end più promettenti della classe. Chi è Hunter Long? La taglia non è mai stata un problema per Hunter Long. Già durante gli anni del liceo, il ragazzo di Exeter dimostra di avere il fisico giusto, per poter ricoprire il ruolo di tight end. Tuttavia, 247 Sports gli assegna solamente tre stelle e le offerte di college di Division I faticano ad arrivare. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo quattro anni passati al Boston College, di cui tre sul campo con la divisa degli Eagles,è pronto per presentarsi aldi NFL ed entrare a far parte di una classe di tight end particolarmente competitiva. A quattro anni di distanza dal suo reclutamento al college, il ragazzo proveniente da Exeter è riuscito ad attirare molte più attenzioni e a imporsi come uno dei tight end più promettenti della classe. Chi è? La taglia non è mai stata un problema per. Già durante gli anni del liceo, il ragazzo di Exeter dimostra di avere il fisico giusto, per poter ricoprire il ruolo di tight end. Tuttavia, 247 Sports gli assegna solamente tre stelle e le offerte di college di Division I faticano ad arrivare. ...

